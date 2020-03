La Serie A chiederà ai calciatori di ridursi lo stipendio: ecco quanto risparmierebbe il Napoli

La Uefa ha chiesto oltre 300 milioni alle Federazioni per il rinvio di Euro 2020, intanto l'italia punta a risparmiare 260 milioni per la Serie A. L'obiettivo dei club, con una bozza d'intesa già raggiunta in Lega, è quella di chiedere ai tesserati una decurtazione dell'ingaggio: tra il 15% e il 30% a seconda dei rispettivi stipendi. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il Napoli in questo modo risparmierebbe circa 28 milioni di euro.