La strategia dell'Inter per portare Icardi al Napoli e prendere Lukaku: domani ne parlerà con ADL

Beppe Marotta è pronto a fare il primo passo per portare Mauro Icardi al Napoli: il dg deve togliersi dai piedi l’argentino e non vuole darlo alla Juventus. È quanto scrive l’edizione odierna del Mattino che spiega come molto probamente domani i nerazzurri ne parleranno in Lega a De Laurentiis in occasione della presentazione dei calendari della serie A. L’Inter - si legge sul quotidiano - vorrebbe dare al Napoli Icardi (50 milioni) e con quei soldi prendere Lukaku dal Manchester United. In questa maniera beffare la Juventus che vuole o l'uno o l'altro.

IL CALCIATORE - Il Mattino spiega anche anche Icardi si sta convincendo. "Lettiero Pino, uno dei fiduciari di Wanda Nara, tiene i fili dell'operazione. L'entourage dell'argentino manda continui segnali al Napoli, dando piena disponibilità a discutere i diritti di immagine che pesano in maniera impressionante nell'azienda Icardi. Senza ricevere ancora risposte. Ma Icardi d'improvviso, dopo aver capito l'aria che tira, aspetta che De Laurentiis si faccia vivo sul serio. Una trattativa che, spera Icardi, si possa aprire già questa settimana", scrive il quotidiano.