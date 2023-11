La vera novità con Mazzarri si nota negli errori: l'atteggiamento è tornato quello dell'anno scorso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"La novità sta nel fatto che ciascuno torna a giocare per gli altri". E' questo il punto sottolineato dal Corriere dello Sport oggi in edicola. Perché da Garcia a Mazzarri ciò che è cambiato, secondo il quotidiano, è che adesso i calciatori sono tornati a giocare l'uno per l'altro. E, di conseguenza, per l'allenatore. Questo è quanto si legge:

"Lo vedi dalla reazione all’errore: Kvara perde la palla e corre precipitosamente nella sua area a fermare il contropiede bergamasco. Lobotka sbaglia un appoggio e si riposiziona in diagonale al centro del gioco. Mazzarri vuol dire già coraggio, solidarietà, empatia, dopo una fase di maledetto solipsismo. È una sveglia, non una guarigione completa".