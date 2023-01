Lautaro in conferenza: "Pressing e poi solita Inter, così si batte il Napoli! Stiamo tutti bene, anche Lukaku"

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli, è intervenuto in conferenza stampa.

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli, al rientro dalle vacanze post trionfo al Mondiale con l'Argentina, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito tutte le parole del centravanti sudamericano riportate da Tuttomercatoweb.com.

La prima cosa che ha pensato quando ha visto entrare il pallone di Montiel?

"Un'emozione davvero unica, non pensavo potesse essere così bello".

Era il sogno più grande della sua carriera?

"Sì, è stato il sogno più grande della mia carriera. € stato bellissimo ed emozionante, ora devo pensare a continuare a vincere, l'obiettivo è vincere ogni trofeo che uno gioca".

Ci crede in questo scudetto?

"Assolutamente sì. Non è ancora finito il girone d'andata. Abbiamo perso punti importanti, ora ci aspetta una gara importante mercoledì, dobbiamo fare una partita intelligente. Ci sarà anche la Supercoppa, dobbiamo prepararci a vincere tutto".

Cosa si porta all'Inter dopo la vittoria del Mondiale?

"Le partite sono sempre lunghe, ho imparato che la forza del gruppo è importante. Cercherò di trasmettere quello che ho imparato al Mondiale ai miei compagni".

Quali sono i momenti più belli che hai vissuto con la nazionale?

"Il primo momento è il ko con l'Arabia Saudita, dopo siamo tornati a lavorare come abbiamo sempre fatto. Il secondo con l'Olanda, abbiamo subito il pareggio coi 10 minuti di recupero, ma è uscita la forza del gruppo, abbiamo fatto ottime cose. Il terzo riguarda il rigore di Montiel. Ho dormito poco (ride, ndr)".

È il primo Mondiale in inverno. Come ha reagito?

"Ti dà più forza perché siamo a metà della stagione. Di testa puoi stancarti di più anche per quello che abbiamo vissuto, per come sono andate le partite. Ti stanchi più mentalmente che fisicamente".

Ha vinto tanti trofei. Come coltiva la fame di continuare a vincere?

"Con in lavoro, io entro in campo per vincere tutte le partite. Il Mondiale è il massimo, ma adesso dobbiamo qualificarci per il prossimo e vincerlo. Tutti i giocatori vogliono vincere ogni trofeo, in ogni stagione".

A volte si innervosisce troppo quando non segna. Il Mondiale può farle trovare continuità?

"Anche qua all'Inter abbiamo affrontato momenti difficili, quando non segno cerco di dare una mano alla squadra. A volte le cose riescono a volte no, sono umano anche io. Da un mese stavo giocando con la caviglia a pezzi, prima del Mondiale, nessuno può dirmi che non do il massimo, tutti sanno che do il massimo per l'Inter".

Come sta?

"Sono pronto, sono tornato dopo dieci giorni di riposo, sto bene. Se il mister sceglie di farmi giocare sono pronto".