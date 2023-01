Le condizioni di Kim: gli aggiornamenti in vista della Juve

Per la formazione, ripasseranno e capiranno: perché , a tre giorni dalla sfida, Spalletti non lascia intuire niente"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kim-Min Jae sarà a disposizione per la sfida alla Juventus. Non ci sono dubbi, secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sulla presenza del difensore nel big match di venerdì sera al Maradona: "Per la formazione, ripasseranno e capiranno: perché, a tre giorni dalla sfida, Spalletti non lascia intuire niente. Per capire, c’è tempo, adesso è semplicemente attivazione e circuito di forza in palestra; accelerazioni; seduta tecnico-tattica; partitina a tema.