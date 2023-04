Le due ipotesi per lo Scudetto se non si vince domenica: si può arrivare fino alla Fiorentina

Il Napoli dovrà battere la Salernitana nel derby al Maradona

Il Napoli dovrà battere la Salernitana nel derby al Maradona e poi, domenica, dovrà attendere Inter-Lazio sperando che la squadra di Inzaghi possa vincere o anche solo pareggiare. In quel caso, sarà scudetto. Se il Napoli dovesse battere la Salernitana e la Lazio superare l'Inter, agli azzurri basterà conservare il +17 anche nel turno successivo. A Udine, martedì alle 20.45, la squadra di Spalletti sarebbe artefice del proprio destino. Servirà il successo per far festa. Discorso diverso in caso di derby-sorpresa. Un pareggio sabato o la vittoria della Salernitana costringerebbe il Napoli ad aspettare martedì o addirittura domenica con la Fiorentina.