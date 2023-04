Le due strategie divergenti di Spalletti e Pioli: quale pagherà?

Nelle sfide che hanno preceduti l’incrocio in Champions League, Luciano Spalletti e Stefano Pioli hanno preso scelte abbastanza agli antipodi.

Strategie differenti , in attesa di capire quale darà maggiori risultati. Nelle sfide che hanno preceduti l’incrocio in Champions League, Luciano Spalletti e Stefano Pioli hanno preso scelte abbastanza agli antipodi.

In casa Napoli, al netto dell’assenza, Spalletti ha confermato il blocco dei titolari facendo rifiatare di fatto il solo Zielinski di quello che può essere considerato l’undici tipo.Pioli, invece, ha tenuto tutto il suo tridente titolare Diaz-Giroud-Leao inizialmente a riposo, per poi doversi affidare a loro per provare (senza successo) a vincere la resistenza dell’Empoli.

Il Napoli ha potuto ritrovare la vittoria in campionato, il Milan si è nuovamente fermato dopo l’exploit del Maradona ed è ancora in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions. Chissà chi avrà avuto ragione, lo scopriremo mercoledì sera.