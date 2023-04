Le montagne russe di Lozano: l’astinenza che pesa nella testa

Penalizzato dai viaggi con la sua nazionale è tornato appannato a Castel Volturno

A caccia del gol perduto. Hirving Lozano contro il Lecce ci è andato vicino, ma ancora una volta non è riuscito a sbloccarsi da un’astinenza che adesso sta diventando un peso nella testa. Il messicano era stato tra i migliori nella trasferta a Francoforte, gara che sembrava poter segnare una svolta nella seconda parte di stagione dell’esterno.

Penalizzato dai viaggi con la sua nazionale è tornato appannato a Castel Volturno, ma Spalletti spera di averlo al meglio per la delicata trasferta in Champions contro il Milan. I numeri stagionali dell’ex Psv non sono certo esaltanti: 4 reti e 4 assist tra campionato e Champions, col gol che manca ormai dall’8 novembre, giorno della trasferta vittoriosa ad Empoli. Sbloccarsi a San Siro, vorrebbe dire dare tutto un altro senso alla sua annata…