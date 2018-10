Le pagelle dei quotidiani esaltano l'attacco leggero: "Lorenzo principe del parco, Dries bomber vero"

Sono Lorenzo Insigne e Dries Mertens i calciatori, insieme con Allan e Fabian Ruiz, che prendono i voti migliori nelle pagelle dei quotidiani oggi in edicola.

Corriere dello Sport

Insigne 7,5: "Come col Liverpool, ancora un gol in Champions...da Champions. E' sempre lui l'uomo decisivo. E poi è dentro al gioco, sempre utile. Esce per un colpo allo sterno".

Mertens 7,5: "Traversa e gol. Più che da finto centravanti, gioca da ala-centravanti. Il suo dominio è a sinistra".

Gazzetta dello Sport

Insigne 7: "Gol strepitoso, dopo quello al Liverpool. Si diceva che non fosse decisivo nei grandi match, invece Lorenzo c'è. Esce per risentimento muscolare".

Mertens 7: "Una traversa, un gol di rapina da grande centravanti e tanto movimento a mettere in apprensione una difesa abbastanza balbettante".

Tuttosport

Insigne 7,5: "Immenso e decisivo. La sblocca alla mezz'ora, poi si deve arrendere a un dolore allo sterno".

Mertens 7: "Efficace come i veri bomber sanno fare: colpisce una traversa e segna un gol di rapina".

Corriere della Sera

Insigne 8: "Lo scugnizzo diventa il principe del parco. I grandi stadi lo esaltano e ci mette la firma. Cucchiaio capolavoro".

Mertens 7,5: "Non dà mai riferimenti per poi spuntare all'improvviso come in occasione del gol".

Repubblica

Insigne 7,5 Prende un colpo al costato ma aveva già impreziosito il suo brillante avvio di stagione con un altro eurogol

Mertens 7,5 Una traversa e il gol dell’illusione, meglio lui di Cavani.