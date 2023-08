Le parole di Osimhen non spaventano ADL: la posizione del patron

Questi gli aggiornamenti del Corriere del Mezzogiorno sul rinnovo di Victor Osimhen.

De Laurentiis ha scelto di tenere Osimhen, ha spaventato il mercato con la richiesta del «duecentino», ha risposto seccamente no alle proposte dell’Al Hilal che non è andata mai oltre i 120 milioni e sta costruendo con Calenda uno sforzo importante per allungare il contratto fino al 2026. Questi gli aggiornamenti del Corriere del Mezzogiorno sul rinnovo di Victor Osimhen.

"L’ingaggio sarà superiore ai 10 milioni, la clausola rescissoria di circa 150 milioni valida per l’estero nell’estate del 2024 e anche per l’Italia a partire dal 2025. De Laurentiis è tranquillo, si è accollato i rischi di una trattativa difficile, la scadenza contrattuale nel 2025 trasferisce un po’ di precarietà alla gestione della prossima estate ma il Napoli non è con l’acqua alla gola, ha il controllo della situazione ed è convinto di aver compiuto le mosse giuste.