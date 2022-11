Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli: quattro rientri dall'inizio, un solo vero ballottaggio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta di Anfield che non ha sovvertito il posizionamento nel girone, il Napoli ha subito un altro impegno altrettanto duro e importante. La squadra di Luciano Spalletti andrà a caccia della nona vittoria di fila in campionato per provare quantomeno a tenere immutate le distanze sulle inseguitrici (anche se non mancano altri scontri diretti) e riscattare comunque il ko con il Liverpool che - ha svelato Spalletti in conferenza - ha lasciato comunque un po' di amarezza. Di fronte ci sarà un'Atalanta seconda e molto diversa dagli ultimi anni, rinnovata più che negli uomini nella filosofia: produce meno occasioni, ma è la miglior difesa con un atteggiamento (almeno finora) più prudente, meno aggressivo (almeno nella pressione alta) per poi iniziare i duelli individuali nella propria metà campo e ripartire in velocità. Accorgimenti che hanno pagato, considerando che - al pari del Napoli - i bergamaschi in estate erano piazzati molto indietro ai posti Champions nelle famose griglie ed ora si ritrovano prima e seconda in classifica.

Come giocherà l'Atalanta?

E quello che si starà chiedendo Spalletti. Se il Napoli ha una sua identità consolidata, l'Atalanta s'è rinnovata come detto con un atteggiamento più pratico, rinunciando spesso al possesso (l'anno scorso era 5°, ora terzultima col 44% di media) ed alla pressione ultra-offensiva, abbassando un po' il baricentro per poi ripartire. Un lavoro che ha portato l'Atalanta a costruire qualcosa in meno, ma a migliorare notevolmente i numeri difensivi e costruirsi un'ottima classifica, perdendo solo con la Lazio che però ha avuto vita facile con la qualità del fraseggio, tipica anche dei partenopei. Per questo è lecito chiedersi: col Napoli si vedrà la stessa Atalanta operaia o tornerà quella iper-aggressiva in pressione alta?

Statistiche

Il Napoli è arrivato a otto successi di fila in Serie A per la seconda volta sotto la guida di Luciano Spalletti: i partenopei potrebbero superare questa soglia per la prima volta dal febbraio 2018 (10 di fila nella gestione Sarri). C'è ancora Sarri da inseguire anche come vittorie esterne: il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e non ottiene cinque successi esterni di filanella massima serie dal 2017/18, nella gestione dell'attuale tecnico della Lazio.

Le ultime sull'Atalanta

Gasperini senza Muriel che s'è aggiunto agli infortunati De Roon e Zappacosta. In difesa trio con Toloi, Demiral e Djimsiti; in mediana Hateboer, Scalvini, Koopmeiners e l'unico dubbio che vede Maehle insidiato da Soppy. In attacco Pasalic tra le linee alle spalle di Lookman e probabilmente Hojlund, favorito su Duvan. Da tenere d'occhio la carta Boga qualora Gasperini volesse giocare con due attaccanti rapidi anche senza Muriel.

Le ultime sul Napoli

Spalletti ha solo Rrahmani in infermeria e dovrebbe proporre quattro novità nell'ottica dell'alternanza per gestire lo sforzo di Liverpool. In difesa dovrebbero rientrare Mario Rui e Juan Jesus nella linea con Kim e Di Lorenzo. In mediana Zielinski si riprende il posto con Lobotka ed Anguissa così come Lozano nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Il vero ballottaggio probabilmente riguarda l'out mancino con Olivera che tenta Spalletti che così potrebbe avere un saltatore in più sulle palle inattive.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Holjund. All. Gasperini

Ballottaggi: Maehle-Soppy 55%-45%, Holjund-Duvan/Boga 55%-45%

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Juan Jesus-Ostigard 60%-40%, Mario Rui-Olivera 55%-45%

ARBITRO: Mariani (Cecconi-Bercigli, IV: Sozza, VAR: Irrati, AVAR: Abbattista)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita