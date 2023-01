Le probabili formazioni di Inter-Napoli: un ballottaggio per Inzaghi, Spalletti con la formazione tipo?

La (lunga) sosta Mondiale è alle spalle: per il Napoli è il momento della sfida pesantissima sul campo dell'Inter di Inzaghi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attesa è finita. La (lunga) sosta Mondiale è alle spalle e per il Napoli è il momento della sfida pesantissima sul campo dell'Inter che può servire a lanciare un altro messaggio alle dirette concorrenti ed intanto tenere a distanza (o allontanare definitivamente) una delle rivali più accreditate in estate e che si presenta invece a questo scontro diretto a -11. Per l'Inter è praticamente l'ultima spiaggia per poter almeno credere ancora allo Scudetto ed il Napoli a Milano - contro i nerazzurri - vive l'ennesimo bivio e negli ultimi anni proprio la gara esterna contro gli interisti ha spesso segnato negativamente la stagione non solo per le sconfitte (dai rossi ad Insigne e Koulibaly ai tanti infortuni, su tutti quello devastante di Osimhen). Un trend da invertire, quindi, per dare l'ennesimo scossone al campionato e riprendere il discorso interrotto soltanto dallo stop Mondiale.

Statistiche

La trasferta di Milano - contro i nerazzurri - è da sempre ostica per il Napoli e gli ultimi anni ad alto livelli dei partenopei non hanno cambiato la tradizione. L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro i partenopei. I nerazzurri sono anche la squadra che in casa ha battuto più volte il Napoli in Serie A (50 vittorie, 17 pareggi e solo 9 sconfitte), segnando 143 gol, altro record per una squadra di Serie A contro gli azzurri. La particolarità della sfida è che da una parte l’Inter è la squadra che ha realizzato più reti nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (sei), dall’altra nessuna ne ha segnate più del Napoli nel quarto d’ora finale di gara (10).

Le ultime sull'Inter

L'unico dubbio di Inzaghi riguarda l'attacco, ma dovrebbe partire con la coppia pesante Lukaku-Dzeko tenendosi la carta Lautaro - tornato da pochi giorni - solo per la ripresa. Per il resto non ci sarà Brozovic (che ha rimediato una ricaduta muscolare) e quindi spazio a Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu con Dimarco e Dumfries sugli esterni. In difesa acciaccato De Vrij ma in ogni caso i titolari prescelti sono già da tempo Skriniar, Acerbi e Bastoni che proveranno a fermare l'attacco atomico del Napoli.

Le ultime sul Napoli

Sono tre i dubbi di Luciano Spalletti. In attacco infatti Politano è nettamente favorito su Lozano per far parte del tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Gli interrogativi riguardano gli altri reparti: Rrahmani è recuperato ma fermo da tempo anche se Spalletti ha fatto intendere che lo valuter in campo e quindi resta favorito su Juan Jesus o di Ostigard. A sinistra Olivera può spuntarla su Mario Rui per la maggiore fisicità su Dumfries. In mediana Lobotka e Zielinski sono certi di un posto e Anguissa, un po' in ritardo, se la gioca con Ndombele.