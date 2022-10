Le probabili formazioni di Roma-Napoli: Anguissa resta difficile, due ballottaggi per Spalletti

Aggiornamento 15.30

Come nella scorsa stagione, la striscia di vittorie del Napoli trova come ostacolo la Roma di Mourinho. All'Olimpico arriva un Napoli capolista e reduce da dieci vittorie di fila tra campionato e Champions, col migliore attacco in ogni competizione, e sfida i giallorossi che non sono troppo lontani grazie a tante vittorie di misura portate a casa con la solidità difensiva (9 gol subiti, quanti il Napoli). La gara può rappresentare un primo importantissimo crocevia per entrambe le squadre: il Napoli può provare a scappare o farsi riprendere dalle inseguitrici, la Roma addirittura rientrare nei discorsi per i primi posti o allontanarsi decisamente dalla vetta.

I numeri - Il Napoli, come detto, viene da 10 vittorie tra Serie A e Champions e solo una volta i partenopei hanno ottenuto 11 successi di fila nella loro storia in tutte le competizioni: la striscia risale addirittura tra aprile e settembre 1986 con Ottavio Bianchi in panchina. La Roma, invece, che ha vinto gli ultimi tre match di campionato, con Mourinho non ha mai registrato quattro successi di fila in Serie A ( l’ultima volta nel 2020 c'era Paulo Fonseca alla guida). Attenzione ai calci piazzati: a partire dallo scorso campionato, Napoli (35) e Roma (31) sono le due squadre che hanno segnato il maggior numero di gol su calcio piazzato nella massima serie.

Le ultime sulla Roma

Mourinho senza i soliti Dybala, Wijnaldum e Celik e dovrebbe confermare l'undici delle ultime gare ma con Zaniolo dal primo minuto con Pellegrini alle spalle di Abraham, favorito su Belotti. In mediana Cristante e Matic (favorito su Camara) con Zalewski (Karsdorp non è ancora al top) e Spinazzola laterali. In difesa solito trio con Mancini, Smalling e Ibanez.

Le ultime sul Napoli

Spalletti con l'undici tipo ad eccezione di Anguissa che dovrebbe recuperare al massimo per rappresentare un'alternativa: difficile possa essere rischiato dall'inizio quindi conferma per Ndombele con Lobotka e Zielinski. Per il resto due ballottaggi: in difesa Olivera insidia Mario Rui, nella linea con Di Lorenzo, Kim e Juan Jesus ed in attacco col solito dualismo Politano-Lozano nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Ballottaggi: Matic-Camara 55%-45%, Abraham-Belotti 60%-40%

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvarastskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Mario Rui-Olivera 55%-45%, Politano-Lozano 51%-49%

ARBITRO: Irrati (Lo Cicero-Tolfo, VAR: Di Paolo, AVAR: Passeri).

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net