Le probabili formazioni di Samp-Napoli: emergenza difesa per Stankovic, 4 cambi per Spalletti

Spalletti ha annunciato "3-4 cambi" e due dovrebbero riguardare le solite staffette con Mario Rui per Olivera e l'altra con Lozano al posto di Politano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come reagirà il Napoli alla prima (vera) sconfitta stagionale? Con quest'interrogativo, dopo il ko di Milano, la squadra di Luciano Spalletti approccia la sfida alla Sampdoria di Stankovic, galvanizzata dopo la vittoria sul campo del Sassuolo e che sarà spinta da una grande atmosfera - come sottolineato da Spalletti in conferenza - anche nel ricordo di una leggenda blucerchiata come Vialli. Al Napoli il compito di tornare subito ai tre punti e soprattutto a quella fluidità di gioco che è mancata a Milano, un po' per la scarsa brillantezza di qualche elemento ma anche per i meriti in non possesso dell'aggressività (al limite del regolamento, se non oltre) dell'Inter. La Sampdoria proverà a fare ovviamente lo stesso, ma i valori sono decisamente diversi da quelli dei nerazzurri.

Statistiche - La Sampdoria è reduce da 5 sconfitte di fila in casa ed in Serie A nella sua storia non ne ha mai incassate 6. Tra l'altro sono sei le sconfitte nelle ultime sette partite di Serie A contro il Napoli che ha nei blucerchiati una delle vittime preferite: 47 gol realizzati alla Samp nelle ultime 18 gare, una media di 2,6 gol a partita (meglio solo contro il Bologna con 2,8 reti nell'ultimo decennio). Attenzione ovviamente ad Osimhen: 3 reti in 170 minuti contro la Sampdoria, ovvero un gol ogni 56 minuti.

Le ultime sulla Sampdoria

Recuperati Winks e Sabiri che però partiranno dall'inizio mentre restano fuori Quagliarella, Conti, Pussetto e probabilmente Colley che non è al meglio. Considerando la perdita di Bereszynksi e la squalifica di Amione, uomini contati in difesa con Murillo, Nuytinck e Murru adattato nella linea a tre perché Colley non recupera. In mediana Vieira e Rincon con Leris e Augello ai lati ed in attacco rientra Djuricic ma si va verso la conferma di Verre alle spalle di Lammers e dell'ex Gabbiadini.