Le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli: due cambi in attacco, torna Manolas? Thorsby c'è

Dopo quattro vittorie nelle prime quattro giornate, il Napoli è di scena sul campo della Sampdoria per provare a restare a punteggio pieno oltre che in testa alla classifica. Per la squadra di Spalletti si tratta della terza trasferta consecutiva (considerando anche quella di Leicester) in sette giorni e le insidie non mancano contro la squadra di D'Aversa, esperta ed intensa, ma soprattutto già capace di fermare l'Inter, attualmente la capolista dopo la vittoria di Firenze nell'anticipo.

Il Napoli di Luciano Spalletti va a caccia di conferme su un campo ostico, dunque, contro una squadra in grande salute e soprattutto avendo una gara in più nelle gambe ed un giorno di recupero in meno dopo la trasferta di Udine di lunedì. I precedenti però lasciano ben sperare: il Napoli ha perso soltanto una delle ultime 20 sfide di Serie A contro la Sampdoria (0-3 nel settembre 2018 al Luigi Ferraris) con 16 vittorie e 3 pareggi, ma attenzione alla solidità dei blucerchiati che hanno tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite di Serie A (tante volte quante nelle precedenti 32 gare) e se da un lato il Napoli segna tantissimo nei secondi tempi, la Sampdoria non ha ancora subito gol nel secondo tempo.

LE ULTIME SULLA SAMPDORIA - D'Aversa senza Verre, Gabbiadini e Ihattaren e soprattutto col dubbio Thorsby, che però ha recuperato ed è favorito su Askildsen e Ekdal, nel centrocampo con Silva e Candreva-Damsgaard ai lati. In attacco la coppia Caputo-Quagliarella mentre in difesa i soliti Yoshida e Colley con Bereszynski a destra ed Augello a sinistra.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Spalletti dovrebbe ruotare e lanciare Lozano e Zielinski in attacco, nel terzetto con Insigne dietro Osimhen. Per il resto a centrocampo praticamente obbligati Fabian ed Anguissa mentre in difesa il dubbio è legato al possibile ritorno di Manolas per Rrahmani, tra i migliori però ad Udine. Il turnover sui laterali dovrebbe essere rinviato al Cagliari e quindi a Genova confermati Di Lorenzo e Mario Rui.

SAMPDORIA-NAPOLI - Giovedì 23 settembre, ore 18.45, stadio Ferraris

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa

Ballottaggi: Thorsby-Askildsen/Ekdal 55%-45%,

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Ballottaggi: Manolas-Rrahmani 51%-49%, Lozano-Politano 55%-45%

ARBITRO:

Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net