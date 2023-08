Lindstrom e il possibile esordio: c'è già la data, ma partirà dalla panchina

Sul Corriere del Mezzogiorno si parla del nuovo acquisto azzurro e della sua prima possibile convocazione da parte di Rudi Garcia.

Dopo i test medici le firme, il tweet presidenziale, il ringraziamento all’Eintracht Francoforte e il comunicato con le prime dichiarazioni di Lindstrom: "Sono felicissimo di essere al Napoli e non vedo l’ora di vedervi allo stadio. Forza Napoli". Sul Corriere del Mezzogiorno si parla del nuovo acquisto azzurro e della sua prima possibile convocazione da parte di Rudi Garcia.

"Garcia oggi lo attende a Castel Volturno per includerlo in gruppo, Lindstrom è pronto per mettersi a disposizione dell’allenatore, sabato dovrebbe andare in panchina contro la Lazio. A Castel Volturno ci sono le porte girevoli, per uno che entra c’è un altro che esce e Lozano è sempre più vicino al Psv Eindhoven" si legge sul quotidiano.