LIVE - Castel di Sangro, day 5: rientrati Lobotka, Elmas e Demme. Presenti anche ADL e la dirigenza

Fonte: Da Castel di Sangro Pierpaolo Matrone, Francesco Carbone e Antonio Noto

18.00 - Stanno partecipando alla partitina anche Lobotka, Elmas e Demme, i tre azzurri assenti all'allenamento di ieri.

17.50 - Dirigenza al gran completo per l'allenamento odierno sul terreno di gioco dello Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Oltre al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, presente a bordo campo anche il capo scouting Maurizio Micheli.

17.45 - Terminato il riscaldamento, comincia la partitina a pressione con le sei porticine piccole disposte su tutta una metà campo.

17.35 - Dopo aver risposto ai cori con un saluto a centrocampo, il gruppo inizia una blanda corsa di riscaldamento".

17.33 - La squadra fa il suo ingresso in campo, parte il coro dei tifosi: "I campioni dell'Italia siamo noi". Osannato Osimhen col coro: "Victor, Victor!"

16.30 - Il Teofilo Patini va pian piano riempendosi: anche oggi sono previsti tanti tifosi per assistere a questo allenamento a porte aperte. Il via all'allenmento è fissato per le 17:30.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella quinta giornata di allenamenti a Castel di Sangro.