LIVE - Dimaro, day 15: Milik e Ghoulam in gruppo, pienone in tribuna, ADL ai tifosi: "Faremo tantissimo sul mercato!"

12.00 - Due gol per Milik e anche una traversa col destro, in grande spolvero Ghoulam che torna in gruppo dopo aver saltato la partita di ieri.

11.55 - Inizia la partitella sette contro sette.

11.50 - Tutto pronto per una partitella a campo ridotto.

11.43 - Meret riprende ad allenarsi a parte con Nista. Lavoro personalizzato anche per Mertens.

11.40 - Tutti a centrocampo, si continua con un torello. In campo anche Tonelli, che si dirige in palestra, mentre Insigne sta già firmando autografi all'esterno del campo.

11.35 - Intanto è andato via De Laurentiis dopo l'incontro coi tifosi.

11.33 - Milik regolarmente in campo dopo aver saltato l'amichevole di ieri per un affaticamento muscolare.

11.30 - Squadra divisa in due gruppi, si lavora allo sviluppo della manovra con due gonfiabili che rappresentano gli ostacoli tra il portiere e i difensori. In uno dei due gruppi c'è Meret, quello composto da tutti difensori e terzini.

11.25 - Squadra in campo per i primi esercizi tattici, non si vede Rog che è ad un passo dal Cagliari.

11.23 - Rientrano momentaneamente negli spogliatoi Younes e Manolas tra gli applausi dei tifosi soprattutto per il difensore greco.

11.10 - Fila chilometrica per la presenza nello store del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Tantissimi tifosi sono presenti a Dimaro Folgarida dove il patron azzurro è arrivato alle ore 11 e oggi incontrerà i tifosi che in fila entrano per foto e autografi con lui.

11.00 - Squadra in campo, i giocatori si dirigono in palestra per iniziare a lavorare.

Amici di Tuttonapoli.net benvenuti alla diretta testuale della prima e unica seduta di allenamento di giornata del Napoli. La squadra entrerà in campo alle ore 11 quando è previsto anche l'arrivo di De Laurentiis tra i tifosi.