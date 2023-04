LIVE - Primavera, Udinese-Napoli 0-1 (21' Marchisano): secondo tempo in corso

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

14.48 - Concessi 4' di recupero.

87' - Doppio cambio per il Napoli: escono Rossi e Hysaj, entrano Pesce e D'Avino.

86' - BOFFELLI SALVA! Clamoroso retropassaggio di Barba che alza una palla all'indietro, Boffelli salva in corner alzando sopra la traversa.

83' - Il Napoli protesta: gli azzurrini si lamentano per un presunto tocco di mano in area Udinese dagli sviluppi di un corner.

81' - GIALLO per Boffelli: il portiere azzurrino viene ammonito per perdita di tempo.

80' - Occasione per l'Udinese: tiro-cross insidioso di Russo, bravo e attento Boffelli a smanacciare e togliere la palla dall'angolino basso.

78' - Doppio cambio per il Napoli: escono Acampa e Spavone, entrano Giannini e Bonavita.

75' - L'Udinese spinge alla ricerca del pari, Napoli attento in difesa.

70' - TRAVERSA PER L'UDINESE! Gran tiro a giro dal vertice sinistro dell'area di Centis, la palla si stampa all'incrocio dei pali.

69' - Primo cambio anche per il Napoli: esce Sahli, entra Koffi.

68' - Altro cambio per l'Udinese: esce Iob, entra Lozza

62' - GIALLO per Castagnaviz, ammonito per un brutto fallo su Sahli.

60' - Primo cambio per l'Udinese: esce Zunec, entra Russo.

58' - Tiro-cross di Centis dalla trequarti, blocca comodamente Boffelli.

54' - Cross dell'Udinese: Acampa anticipa Pejicic e Boffelli blocca la palla a terra.

51' - Scintille in campo, Hysaj coinvolto in due scontri: prima una botta al piede e poi al viso. Nessun problema fisico per il difensore.