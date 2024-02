LIVE - Xavi e De Jong in conferenza dal Maradona: tra poco su Tuttonapoli

Il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez dalle 18.15 interverrà nella sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions contro il Napoli, il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez dalle 18.15 interverrà nella sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Ad affiancarlo in conferenza ci sarà il centrocampista Frenkie de Jong. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.