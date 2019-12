Llorente-Politano, la trattativa decolla durante la sosta: un azzurro può liberargli il posto

Nella giornata di ieri, dagli studi di Sky Sport, è emersa la voce di un possibile scambio di prestiti tra Napoli e Inter. Sul piatto ci sarebbero Fernando Llorente e Matteo Politano: il primo potrebbe diventare nerazzurro, perché a Conte serve un vice-Lukaku puro, mentre il secondo si vestirebbe d'azzurro. I rumors vengono confermati anche dall'edizione odierna de Il Mattino, che aggiunge come se la trattativa decollerà sarà per volere dei due allenatori.

LAVORI A NATALE - A Gennaro Gattuso potrebbe fargli comodo un altro esterno come Politano invece che una punta come Llorente per la seconda parte di stagione, visto che da centravanti ha Arkadiusz Milik, in stato di grazia, e anche Dries Mertens che ormai è da considerare anche un attaccante centrale. Ora ci sarà la sosta e - si legge sul quotidiano - a partire dalla prossima settimana la trattativa inizierà ad entrare già nel vivo. Dovesse concretizzarsi lo scambio, il Napoli sarebbe costretto a cedere uno degli esterni in rosa e il maggiore indiziato sarebbe Amin Younes.