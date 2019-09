Llorente vuole la forma migliore: oggi l'annuncio, subito a Castel Volturno per un programma personalizzato

196 centimetri per 90kg significa che motore e carrozzeria necessitano di parecchio rodaggio, scrive Il Mattino in merito all'arrivo di Fernando Llorente, ieri a Villa Stuart per le visite mediche dopo l'accordo per un biennale a 2mln di euro a stagione (ma beneficiando del decreto crescita). Il Napoli l'ha tenuto a Roma e nelle prossime ore inizierà a svolgere a Castel Volturno un programma di preparazione personalizzato. Per l'annuncio è questione di dettagli, il gigante basco è pronto a rimettere piede in serie A per completare l'attacco del Napoli ed offrire più varianti ad Ancelotti.