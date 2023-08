Lo Celso, l’entourage smentisce contatti col Napoli: "Non abbiamo parlato con nessuno"

Chiusa, al momento, qualsiasi possibilità di un ritorno di fiamma del Napoli per Giovani Lo Celso.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli è a caccia degli ultimi colpi da regalare a Rudi Garcia. Il centrocampo è il reparto a cui il club sta riservando le maggiori attenzioni, con l'arrivo di Cajuste al posto di Ndombele e con il colpo Veiga sfumato per la scelta del diretto interessato di andare in Arabia. Nelle ultime ore si stanno intensificando i rumors circa un ritorno di fiamma per Giovani Lo Celso.

L’entourage del centrocampista argentino del Tottenham, ai microfoni di Radio Punto nuovo, ha smentito l'ipotesi di un dialogo riaperto con gli azzurri: "No, non abbiamo parlato con nessuno". Chiusa, al momento, qualsiasi possibilità di un ritorno di fiamma del Napoli per Giovani Lo Celso.