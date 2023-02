Lozano a Dazn: "Importante la fiducia di Spalletti, ora c'è il miglior me! Su Osimhen..."

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, dopo la vittoria sul campo dell'Empoli ha parlato a DAZN

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, dopo la vittoria sul campo dell'Empoli ha parlato a DAZN: "La fiducia che mi sta dando il mister è molto importante per me e sto facendo bene il lavoro che mi chiede. Sono molto contento di giocare in questo periodo. Stiamo vedendo la miglior versione di Lozano, sto facendo tutto per la squadra, devo fare tante cose. La cosa più importante è che la strada resti questa per la squadra. Osimhen? E' molto importante per la squadra, fortissimo. Questa crescita caratteriale che ha fatto è bellissima. Il gol mi manca, mi manca sempre. Ma arriverà sicuramente e ne arriveranno tanti altri".