Lozano, piano rilancio con Gattuso da esterno: può partire dal Sassuolo

Piano di rilancio per Hirving Lozano. E' uno dei compiti di Rino Gattuso, scrive quest'oggi Il Mattino analizzando il momento difficile - come quello di tutta la squadra - per il messicano pagato 42mln che l'hanno reso l'acquisto più costoso di sempre della storia del Napoli. Finora il gol nell'esordio a Torino contro la Juve doopo una ventina di minuti, quello importantissimo in Champions con il Salisburgo e l'altro al Meazza con il Milan, ma poi tante prestazioni deludenti, soffrendo da punta con Ancelotti, paradossalmente l'allenatore che l'ha voluto fortemente, innamorandosi di lui vedendolo giocare esterno.

ESTERNO NEL 4-3-3 - Col nuovo modulo di Gattuso avrà la possibilità di giocare nel suo ruolo preferito, esterno del tridente di attacco a destra o a sinistra. Ed è in corsa per una maglia da titolare contro il Sassuolo, più al posto di Callejon che di Insigne in questo momento. Per vederlo integrato nei nuovi meccanismi, però, probabilmente servirà ancora un po' più di tempo agli ordini di Gattuso e dare un senso all'investimento più importante dell'era De Laurentiis.