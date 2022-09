Lozano ritrova il sorriso in nazionale: gol-vittoria allo scadere in Messico-Perù

Bravo, bravissimo l'ex PSV, lesto sul secondo palo nel trasformare in rete una spizzata su sviluppo di palla inattiva, a cinque minuti dalla fine della partita.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Hirving Lozano torna decisivo. Dopo alcune settimane complicate al Napoli, tra un infortunio e l'influenza, culminato poi con la panchina contro il Milan che gli ha fatto storcere il naso a fine partita, il Chucky ritrova il sorriso in nazionale. Il Messico batte il Perù in amichevole, nel match andato in scena nella notte italiana, proprio grazie ad una rete dell'attaccante azzurro.

Ottima notizia per Spalletti

Bravo, bravissimo l'ex PSV, lesto sul secondo palo nel trasformare in rete una spizzata su sviluppo di palla inattiva, a cinque minuti dalla fine della partita. Una bella notizia per Luciano Spalletti, che al rientro dalla pausa dovrà contare soprattutto su di lui per la fascia destra d'attacco, in virtù dell'infortunio occorso a Matteo Politano.