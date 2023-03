Lozano salta l'Atalanta? Non sono rassicuranti le ultime da Castel Volturno: gli aggiornamenti

Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno. Lozano ancora a parte e quindi sembra certa la sua assenza domani. Ecco il report

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno. Lozano ancora a parte e quindi sembra certa la sua assenza domani. Ecco il report: "Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto lavoro individuale in palestra".