Ma qualcuno l’ha spiegato a Moggi che Zanoli ha firmato un contratto col Napoli?

Moggi cosa avrebbe detto se il suo assistito si fosse rivelato un flop?

Agenti, grandi protagonisti (purtroppo) di questo calciomercato. Dopo le uscite a vuoto di Mario Giuffredi su Mario Rui, ‘Scontento tra gli scontenti’ che poi qualche giorno dopo posava sorridente con De Laurentiis alla firma del rinnovo, ecco arrivare Alessandro Moggi. Lui, figlio d’arte, che attacca il Napoli ed il suo presidente sulla gestione del caso Zanoli.

“Purtroppo ci troviamo in una situazione complicatissima, ci sono sei squadre interessate a Zanoli e il Napoli non vuole darlo” ha tuonato Moggi, che ha dimenticato un aspetto fondamentale della questione: se lo ricorda che Zanoli ha firmato un contratto col Napoli fino al 2026?

Moggi cosa avrebbe detto se il suo assistito si fosse rivelato un flop? Dov’è la riconoscenza per un club che ha creduto in questo ragazzo e lo ha fatto crescere lo scorso anno alla Sampdoria? Se il Napoli resiste alle offerte, dovrebbe essere un grande riconoscimento per questo ragazzo, che alle spalle di Giovanni Di Lorenzo non può che crescere ed imparare tanto. Tutta questa fretta, questa smania, sta rovinando il calcio. I contratti che si firmano hanno un valore, così come un tempo aveva la parola data. Un tempo ormai molto lontano.

