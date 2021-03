Maggio: "Mi piacerebbe tornare da dirigente! Gattuso sempre piaciuto, sul ritorno di Sarri..."

L'ex difensore del Napoli Christian Maggio, oggi al Lecce, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve avere continuità, la vittoria col Milan ha dato entusiasmo, è stata meritata e importante. Il Napoli ha giocatori importanti che possono fare bene da qui alla fine del campionato.

Gattuso? Mi è sempre piaciuto, ho giocato con lui in Nazionale, ha tanta voglia. Napoli non è una piazza facile, ma si sta comportando bene e spero vada in Champions.

Benitez o Sarri tornano? Sono stati allenatori diversi, entrambi hanno fatto bene, se dovesse tornare uno dei due spero possa dare ancora tanto.

Io dirigente al Napoli? Porte aperte per qualsiasi ruolo, per ora gioco fino a giugno. Ho un feeling particolare con la città e il Napoli, mi piacerebbe, un giorno, tornare in altri ruoli in una società che mi ha dato tantissimo".