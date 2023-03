Maksimovic: “Volevo restare a Napoli, rinnovo saltò per le commissioni. Avevamo anche brindato..."

Nikola Maksimovic ha rilasciato una lunga intervista e interessante intervista ai microfoni di 'TMW'.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nikola Maksimovic ha rilasciato una lunga intervista e interessante intervista ai microfoni di 'TMW'. Attualmente svincolato, il difensore serbo ci risponde da Belgrado dove adesso si sta allenando in attesa di trovare una nuova sistemazione. E affronta tanti argomenti, come quello del mancato rinnovo di contratto col Napoli. "Non ho rinnovato per un problema di commissioni", ha detto.

Com'è andata?

"Io avevo trovato l'accordo in un pranzo con Giuntoli e Pompilio, ci concedemmo anche un brindisi in quella occasione. Era fatta. Poi due giorni dopo il presidente e il mio procuratore litigarono per la commissione. Un grande dispiacere, io volevo restare..."