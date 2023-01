Mancini e la curiosità su Kvara: "5 anni fa mio figlio mi disse che era un fenomeno"

Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, ha parlato della corsa scudetto ai microfoni della Gazzetta dello Sport.





Undici vittorie prima della sosta: Napoli danneggiato dallo stop, o gli serviva? "Difficile parlare di vantaggio: erano in una condizione psicofisica straordinaria. Ma è anche vero che un momento di difficoltà in una stagione arriva sempre: magari per loro sarebbe arrivato fra novembre e dicembre".

A gennaio il Napoli incontra Inter, Juve e Roma: il campionato si decide già in questo mese? "Diciamo che il Napoli con tre vittorie metterebbe un’ipoteca seria".

Kvaratskhelia ha detto: "Inutile studiarmi con i video". Lei che era un fantasista: è così? "Mio figlio Andrea me ne aveva parlato come di un fenomeno già cinque anni fa: aveva ragione. Oggi nel calcio si sa tutto di tutti, ma quando sei forte sei forte: se non ti consentono più di fare certe cose, nei fai altre".

Oggi per la classifica l’anti Napoli è il Milan. "Le inseguitrici sono tutte vicine fra loro e tutte in tempo per riprendere il Napoli. Però devono correre tanto e forte".