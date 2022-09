Maradona sold-out: terminati anche gli ultimi biglietti di Tribuna e inferiori

In queste ultime ore sono terminati anche gli anelli inferiori per l'esordio in Champions del Napoli

TuttoNapoli.net

Stadio Maradona praticamente sold out per la sfida al Livepool. In queste ultime ore sono terminati anche gli anelli inferiori per l'esordio in Champions del Napoli, in programma mercoledì sera in uno stadio che si preannuncia rovente per l'attesissima sfida ai reds che apre il girone di Champions.