Mario Rui al 45': "Buona reattività, ma nella ripresa dovremo fare meglio sul piano del gioco"

All'intervallo Mario Rui, terzino azzurro, è intervenuto al microfono di DAZN

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese: per ora decide Kvaratskhelia. All'intervallo Mario Rui, terzino azzurro, è intervenuto al microfono di DAZN: "La Cremonese sta facendo una buona gara, ma sapevamo che loro giocavano palla lunga per provare a vincere i rimpalli sulle seconde palle. Cercheremo di entrare in campo nella ripresa con la stessa reattività, ma meglio sul piano del gioco".