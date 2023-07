Mario Rui, sondaggio dall'Arabia: ci prova l'Al-Nassr di Ronaldo

Sirene arabe per Mario Rui: sondaggio dell’Al-Nassr di Ronaldo per il terzino sinistro del Napoli col contratto in scadenza nel 2025

Sirene arabe per Mario Rui: sondaggio dell'Al-Nassr di Ronaldo per il terzino sinistro del Napoli col contratto in scadenza nel 2025. Il quotidiano Corriere dello Sport oggi in edicola precisa che si tratta, appunto, solo di un sondaggio. A proposito di esterni di difesa, Garcia vuole osservare Zanoli all'opera in ritiro: lui piace a tanti, dalla Salernitana al Genoa (soprattutto), ma ha qualità che vanno scoperte dal vivo. Davide Faraoni del Verona, 31 anni, sarebbe poi la soluzione da vice Di Lorenzo.