Massa in B punito? Macché, la designazione è un premio: il motivo svelato dal Cds

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che parla del destino dell'arbitro di Napoli-Inter che arbitrerà il match di Serie B

"Punito? Fermato? Macché, tutt’altro. Guardate le designazioni. Premiato, è la sfida a viso aperto di Rocchi (non l’unica). Il fatto che vada in serie B conta zero. E conta ancora meno visto che farà il big match fra Parma e Palermo, chi pensa ad un Purgatorio per gli errori commessi al Maradona è fuori strada".

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che parla del destino dell'arbitro di Napoli-Inter che arbitrerà il match di Serie B: "Perché il "ritmo" di un arbitro è: campo, turnazione (VAR, AVAR o IV), campo, fermo, etc. Il raddoppio, qualunque esso sia, è un premio".