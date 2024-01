Mazzarri a Mediaset: "Supercoppa prestigiosa, va onorata. Kvara? Deve ritrovare brillantezza"

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina.

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina: "Che significato deve avere per noi questa competizione? E' una competizione importante e quindi va onorata al meglio. Bisogna cercare di fare quello che a volte siamo stati capaci di far vedere e a volte meno. E' un momento un po' particolare per noi ma è una competizione talmente prestigiosa che ci teniamo a fare bene".

State meglio di testa o fisicamente? "Io sono contento per l'ultima partita, abbiamo fatto un buon calcio al di là del gol all'ultimo minuto. Serviva vincere e peno sia stata una bella iniezione di fiducia. E' vero che è un momento in cui ci va tutto storto, anche con le assenze, ma è inutile piangersi addosso, dobbiamo svoltare.

Kvaratskhelia fatica a trovare il gol? Lui deve ritrovare la brillantezza che aveva e poi le cose gli verranno naturali, è già arrivato tante volte davanti al portiere, basta che la palla entri una volta...".