Mazzarri a rischio esonero? Dazn: "Nessuna decisione immediata, ma non si esclude ribaltone"

Francesco Fontana, bordocampista Dazn, ha parlato di un possibile esonero di Mazzarri: “Il Napoli al momento non pensa di prendere decisioni immediata sull’allenatore, entro la serata, dalla società fanno capire che potrebbero andare avanti anche con Mazzarri visto la partita molto vicina. Ma i fischi e la prestazione negativa col Genoa faranno riflettere De Laurentiis. Di contro c’è di positivo per Mazzarri che la reazione finale è stata importante. Non sono quindi attese decisioni immediate entro sera, ma non escludiamo un ribaltone domani. Circola il nome di Giampaolo”.