Mazzarri ed i (lunghi) tempi di recupero di Natan: l'annuncio in conferenza stampa

Walter Mazzarri interrogato sul mercato ha svelato anche i tempi di recupero di Natan dopo l'infortunio rimediato sul campo della Roma.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri interrogato sul mercato ha svelato anche i tempi di recupero di Natan dopo l'infortunio rimediato sul campo della Roma ("una lussazione acromion-claveare alla spalla destra" secondo il bollettino ufficiale diramato dal club partenopeo).

Ha detto che avrà pochi allenamento, dopo il Monza avrà un po' di tempo, come strutturerà il lavoro? Si aspetta volti nuovi?

"Se siamo anche in emergenza, sì. Natan ad esempio mi diceva il dottore ha un mese e mezzo... non è di poco conto. Qualcosa andrà considerato, ma tendo a non parlarne perché ci sono state le feste, poi ci sarà l'ultimo dell'anno e per me il Monza è una tappa fondamentale da superare al meglio. Poi ci aggiorneremo, non possiamo guardare a lungo termine, ci serve fiducia e serenità per giocare come prima".