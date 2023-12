Mazzarri ha scelto il sostituto di Osimhen: c'è una strategia precisa

In vista della gara col Monza, in attacco alberga il principale dubbio di formazione: Raspadori o Simeone per sostituire Osimhen?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della gara col Monza, in attacco alberga il principale dubbio di formazione: Raspadori o Simeone per sostituire Osimhen? Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle scelte.

Mazzarri non ha lasciato tracce di indizi in conferenza, ha solo ricordato che sono entrambi attaccanti, seppur con caratteristiche diverse, e non partiranno insieme dal primo minuto. Il favorito è Raspadori, centravanti atipico del Napoli e della Nazionale di Spalletti, una prima punta tecnica, di manovra, su cui poggiarsi per sviluppare gioco. Il Cholito potrebbe avere spazio nella ripresa.