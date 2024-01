Mazzarri pensa al cambio modulo: due le alternative al 4-3-3

Oggi sono troppe le assenze che accompagnano il Napoli alla prossima di campionato, l’ultima quella di Mazzocchi

Difesa a tre come soluzione alternativa per risolvere i problemi del Napoli, Walter Mazzarri ci pensa. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulle possibili novità tattiche del tecnico azzurro in vista dei prossimi impegni: "Il passato che può tornare. Un’idea non nell’immediato, pensando al derby di sabato contro la Salernitana, ma per il futuro, quando la rosa tornerà ad affollarsi.

Oggi sono troppe le assenze che accompagnano il Napoli alla prossima di campionato, l’ultima quella di Mazzocchi: un turno di stop dopo il rosso di Torino. Proprio con lui, domenica, l’allenatore del Napoli aveva riproposto la difesa a tre nel secondo tempo, ma l’esperimento è durato appena quattro minuti. Può tornare attuale, che sia 3-4-3 o 3-4-2-1, e si sta lavorando sul campo in tal senso per offrire alla squadra un’alternativa allo storico 4-3-3".