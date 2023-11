Mazzarri scherza: "Devo stare attento, sono famoso per lamentarmi ma ora non lo faccio più!"

Prime parole da "nuovo" tecnico del Napoli per Walter Mazzarri che in conferenza stampa prima della sfida con l'Atalanta ha parlato così

Prime parole da "nuovo" tecnico del Napoli per Walter Mazzarri che in conferenza stampa prima della sfida con l'Atalanta ha parlato così, scherzando con i giornalisti: "Ho fatto le corse, sono tutto sudato. Sono emozionato, dopo 23 anni di carriera ci riuscite ancora... Se è la squadra più forte che abbia mai allenato? Sicuramente sì. Devo stare attento per come parlo, sono famoso per lamentarmi ma ora non lo faccio più. Ho dormito 12 ore, ho avuto un'ora e mezza dopo l'allenamento, sto bene.

Il gruppo visto il capolavoro che hanno fatto con Spalletti è bello da vedere, mi piaceva vedere il Napoli da fuori: un bellissimo calcio con grande organizzazione. Un allenatore con una carriera di 23 anni spera di poter allenare una squadra così, ringrazio il presidente che mi ha chiamato".