Mazzarri torna a Napoli: Bellucci sarà il vice, Pondrelli e Aronica nello staff

Ormai ci siamo: manca solo l’ufficialità del ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Ormai ci siamo: manca solo l’ufficialità del ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. L’indiziato numero uno come vice del tecnico di San Vincenzo è Claudio Bellucci. Nel suo staff, a Napoli, potrebbe tornare l’ex preparatore atletico Giuseppe Pondrelli e anche Salvatore Aronica, ex difensore proprio di Mazzarri in azzurro. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.