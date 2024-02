Mazzarri, tra cambi tardivi e difficoltà nella manovra: due dati che fanno riflettere

La sconfitta contro il Milan lascia molti dubbi sull'operato di Walter Mazzarri sin qui

La sconfitta contro il Milan lascia molti dubbi sull'operato di Walter Mazzarri sin qui. Anche prescindendo dai numeri drasticamente in calo rispetto a Garcia su punti fatti, produzione offensiva e gol subiti, la prestazione in sé rende forse ancor più amaro il boccone.

Anziché migliorare, con Mazzarri il gioco degli azzurri sembra svilirsi e svanire sempre più nel tempo, nonostante gli ormai tre mesi trascorsi dal cambio panchina. Infatti, ci sono ben due dati che sollevano numerosi interrogativi sulla gara contro i rossoneri, dove non ci si può neanche appellare all'attenuante dell'emergenza numerica.

1) Solo il 42% dei tiri del Napoli sono stati effettuati da dentro l'area avversaria. È la seconda percentuale più bassa registrata dagli azzurri in stagione (dato peggiore registrato solo all'Olimpico contro la Lazio).

2) Dei 22 palloni toccati dal Napoli in area avversaria, ben 12 tocchi sono stati effettuati dal 75' minuto in poi. Tradotto: dall'ingresso di Lindstrom al posto di un neghittoso Zielinski, gli azzurri hanno aumentato del 350% il numero di palloni toccati in area ogni 10 minuti (fonte CalcioDatato).

Resta così inspiegabile la scelta di partire con soli due attaccanti precludendosi di fatto la scelta di entrare in area avversaria con continuità. Rimane irrisolto l'interrogativo per cui calciatori di qualità come Lindstrom e Ngonge siedano in panchina a favore di fantasmi che passeggiano sul prato di gioco.