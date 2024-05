Mazzocchi a Dazn: "Quando entri in un vortice si fa fatica. Oggi però prestazione importante"

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato per 2-2 contro la Fiorentina

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato per 2-2 contro la Fiorentina: "Quando si entra in un vortice si fa fatica a trovare le giocate e manca la fiducia. Le partite vanno male ed è una logica conseguenza. Dobbiamo ripartire dalla gara di stasera, al di là del risultato.

Ho visto un Napoli che ha vinto tanti duelli, che è passato subito in vantaggio e che ha cercato la vittoria. Siamo a fine stagione, ma oggi è stata una prestazione importante. Fino alla mezz'ora avevamo il match in mano, poi dopo la punizione di Biraghi c'è stato un blackout totale. Nello spogliatoio ci siamo parlati, con la consapevolezza che bisognava restare in gara fino al 90' per provare a rimetterla a posto. Ci siamo riusciti parzialmente".