Mediaset - Everton, il Gremio ha accettato l'offerta del Napoli: ora c'è da convincere il ragazzo

Il Napoli continua a programmare in vista della prossima stagione: il club azzurro - come riferisce il portale SportMediaset - è piombato su Everton, esterno offensivo del Gremio. Il club brasiliano sarebbe pronto a dire sì all'offerta di 25 milioni di euro presentata da De Laurentiis, ma per portare a termine l'operazione è necessario convincere il ragazzo, che ha chiesto tempo prima di prendere una decisione così importante.

IL CAMBIO EURO-REAIS - Uno dei fattori che può agevolare la trattativa è il cambio tra euro e reais (moneta brasiliana) in questo momento è intorno a 6,25 mentre tre mesi fa viaggiava intorno al 4. Questo significa che tra gennaio e febbraio, 25 milioni di euro erano 100 milioni di reais, oggi sono 155 milioni di reais.. Questo è il motivo per il quale il presidente del Gremio, Romildo Bolzan Junior, nonostante le smentite ha già detto "sì" alla proposta di 25 milioni di euro che il Napoli gli ha fatto pervenire nelle scorse ore.

CONVINCERE - Ora Bisogna convincere il giocatore al quale è stato prospettato un contratto quadriennale da circa 4 milioni a stagione. Everton non ha detto "no" ovviamente, ma dopo essere stato una stella alla Copa America del 2019 e dopo aver letto dell'interessamento di grandi club per lui, vuole vederci chiaro fino in fondo.