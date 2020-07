Mediaset - Osimhen-Napoli, ci siamo: il ragazzo può fare già domani le visite mediche

Sono ore decisive per la tanto attesa fumata bianca riguardo l'affare tra Napoli e Lille per Victor Osimhen. La redazione di SportMediaset ha dato le ultime sulla trattativa: "Il Napoli a breve potrà annunciare Victor Osimhen: il blitz in Sardegna di ieri ha definito praticamente ogni dettaglio dell'affare. Il club francese riceverà 50 milioni di euro più 10 di bonusr endendo Osimhen più costoso della storia del Napoli. Niente contropartite tecniche visto che il Lille dovrà girare il 15% della cifra incassata al Charleroi, squadra da cui aveva comprato il nigeriano.

VISITE MEDICHE - "Osimhen potrebbe sbarcare a Roma per le visite mediche già giovedì, giorno nel quale tutte le parti sperano di risolvere gli ultimi dettagli per arrivare all'ufficialità dell'affare. L'attaccante classe 1998 dovrebbe firmare un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione"