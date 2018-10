Medico Senegal: "Koulibaly infortunato dopo il match di domenica! Aveva una piccola lesione ed è tornato a Napoli"

Kalidou Koulibaly è stato vittima di un piccolo infortunio muscolare in Nazionale. Inizialmente la cosa sembrava meno grave del previsto ma, a scopo precauzionale, il calciatore è tornato a Napoli per riposare, scegliendo dunque di non giocare nei prossimi giorni. In relazione all’entità dell’infortunio e della situazione, in anteprima la redazione di Si Gonfia la Rete propone le parole di Pape Fèdhior, medico facente parte dello staff tecnico della Nazionale senegalese. Ecco le parole del medico: “Koulibaly è giunto infortunato dopo il match di domenica. Gli hanno fatto una risonanza magnetica per valutare lo stato dell’infortunio ed è risultato che avesse una piccola lesione tra il grande e il piccolo adduttore. Visto che il dolore non passava è tornato a Napoli per proseguire le cure”.