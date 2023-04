Meret a Dazn: "Peccato, volevamo festeggiare oggi. Ma a Udine va bene lo stesso, ci sarà la mia famiglia"

Il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio per 1-1 contro la Salernitana.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio per 1-1 contro la Salernitana: "C'è del rammarico perchè volevamo festeggiare a casa nostra davanti ai nostri tifosi. C'era un'atmosfera incredibile, peccato perchè eravamo riusciti ad andare in vantaggio nonostante loro si chiudesero molto. Poi per una disattenzione nostra e una grande giocata dell'attaccante abbiamo subito questo gol. L'atteggiamento però è stato giusto, ci manca solo un piccolo passo per l'obiettivo. In questi giorni si sente la vicinanza della gente, vogliono vivere questo momento che manca da tanto tempo. Anche oggi hanno spinto per 90 minuti e vogliamo regarargli questa gioia perchè se lo meritano, ci supportano sempre. Proveremo a regalarglielo nella prossima gara.

Se arriverà a Udine? Volevamo vincerlo oggi, se arriva a Udine dove ci sarà anche la mia famiglia va bene lo stesso. Il segreto è che tutti ci mettiamo a disposizione del compagno, aiutarci l'uno con l'altro, sono cose che si stanno vedendo a livello di squadra e di unione".