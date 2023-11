Meret e Mario Rui ko: svelati tempi di recupero e le gare che salteranno

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport aggiorna la situazione e parla anche dei tempi di recupero

Oltre ai nazionali e a Osimhen, il nuovo allenatore del Napoli Walter Mazzarri nel test amichevole contro la Juve Stabia finito 1-0 con gol del 18enne Peluso ha dovuto rinunciare anche ad altri due infortunati.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport aggiorna la situazione e parla anche dei tempi di recupero: "Ieri solo cure per Meret e Mario Rui. Il portiere potrebbe recuperare in un paio di settimane, per il terzino almeno un mese di stop".