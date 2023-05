Meret: "Scudetto era impensabile coi tanti cambi, ma ci abbiamo sempre creduto. Sul ritiro..."

In occasione della conferenza stampa di presentazione del ritiro a Dimaro Folgarida era presente anche il portiere del Napoli Alex Meret

In occasione della conferenza stampa di presentazione del ritiro a Dimaro Folgarida (qui le date) era presente anche il portiere del Napoli Alex Meret: "Ne ho fatti diversi, è sempre un piacere tornarci, si lavora sempre molto bene, le strutture sono ottime, il campo è sempre molto bello e la temperatura ci permette di lavorare con più intensità e davanti ai nostri tifosi che sono sempre tantissimi. E' una fase importante per la nostra stagione, si mette lavoro nelle gambe, dobbiamo conoscere i nuovi e dobbiamo mettere in campo cose tattiche nuove, è una fase fondamentale e lì lo facciamo con serenità ed al meglio. Quest'anno sarà ancora più bello perché il seguito sarà ancora maggiore. E ringrazio anche il presidente per le parole per me".

Quanto conta il ritiro? "Tanto, ti aiuta conoscere già le strutture ed il lavoro. Restare lì anche per le amichevoli senza spostamenti è un'altra cosa importante, ci permette di lavorare, riposare, affrontare tutto al meglio".

Meret, un anno fa un po' di delusione per gli arrivi ora si parla di 100mila presenze. Merito vostro. "Sì, di tutti, era impensabile all'inizio, ma ci abbiamo creduto dal primo giorno nonostante i cambi in squadra, il merito è di tutti e se ci saranno così tanti tifosi è un orgoglio per noi".